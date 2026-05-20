Cuba cronaca di un assedio tra blackout e pressione Usa

Da cms.ilmanifesto.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, Cuba ha vissuto un aumento delle tensioni legate alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti, in particolare durante l’amministrazione precedente. Questi episodi si sono accompagnati a una grave crisi energetica che ha causato frequenti blackout nel paese. In parallelo, si è registrata una diminuzione dei visitatori stranieri, con conseguente impatto sul settore turistico. La situazione ha portato a un’accresciuta pressione sulla popolazione locale e a un aumento delle difficoltà quotidiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dalla stretta di Washington voluta da Donald Trump alla crisi energetica, dai blackout alla fuga dei turisti. In meno di un anno Cuba è entrata in una nuova fase della sua lunga emergenza. A Cuba la chiamano già «Nueva Anormalidad», nuova anormalità. Non è uno slogan. È la quotidianità di un paese in cui la corrente elettrica va e viene, il carburante manca, i trasporti rallentano, gli ospedali lavorano in emergenza e l’economia prova a restare in piedi tra rimesse dall’estero, turismo in affanno e piccole attività private. Ma negli ultimi mesi tutto è cambiato: si sono sovrapposti i problemi strutturali dell’isola, la pressione delle sanzioni statunitensi, la crisi energetica e una nuova stagione di tensione con Washington. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

cuba cronaca di un assedio tra blackout e pressione usa
© Cms.ilmanifesto.it - Cuba, cronaca di un assedio tra blackout e pressione Usa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Cuba teme l’attacco Usa tra blackout e protesteI blackout continui, la mancanza d’acqua e la carenza di carburante, fino alla paura di un imminente attacco americano.

Cuba, l’assedio USA: Rubio propone 100 milioni per aiuti umanitari? Domande chiave Come influenzerà la gestione della Chiesa degli aiuti sulla tenuta del regime? Perché la visita del capo della CIA a L'Avana è...

cuba cronaca di unUltime notizie | Ultim’ora oggi, 18 maggio: secondo la CNN, Trump è pronto ad attaccare CubaUltime notizie e ultim'ora oggi, 18 maggio: secondo la CNN, Trump è pronto a condurre un attacco militare contro Cuba ... ilsussidiario.net

Cuba: Axios, ha 300 droni e prepara piani per colpire UsaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web