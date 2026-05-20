cuba cronaca di un assedio tra blackout e pressione usa

Negli ultimi anni, Cuba ha vissuto un aumento delle tensioni legate alle restrizioni imposte dagli Stati Uniti, in particolare durante l’amministrazione precedente. Questi episodi si sono accompagnati a una grave crisi energetica che ha causato frequenti blackout nel paese. In parallelo, si è registrata una diminuzione dei visitatori stranieri, con conseguente impatto sul settore turistico. La situazione ha portato a un’accresciuta pressione sulla popolazione locale e a un aumento delle difficoltà quotidiane.

Dalla stretta di Washington voluta da Donald Trump alla crisi energetica, dai blackout alla fuga dei turisti. In meno di un anno Cuba è entrata in una nuova fase della sua lunga emergenza. A Cuba la chiamano già «Nueva Anormalidad», nuova anormalità. Non è uno slogan. È la quotidianità di un paese in cui la corrente elettrica va e viene, il carburante manca, i trasporti rallentano, gli ospedali lavorano in emergenza e l’economia prova a restare in piedi tra rimesse dall’estero, turismo in affanno e piccole attività private. Ma negli ultimi mesi tutto è cambiato: si sono sovrapposti i problemi strutturali dell’isola, la pressione delle sanzioni statunitensi, la crisi energetica e una nuova stagione di tensione con Washington. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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