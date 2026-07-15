Digger, noto per il suo aspetto trasandato, si presenta con un volto completamente diverso. La trasformazione è evidente, con capelli corti e un viso più curato rispetto al passato. Durante un'intervista, ha dichiarato di aver sognato per 25 anni di incontrare il regista di “Amores perros”, film che ha definito “straordinario e brillante”. Ha aggiunto di aver uscito dal cinema con un pensiero fisso: “Che cavolo, questo tizio...”.

"Ho visto Amores perros e ha cambiato tutto. Che film straordinario. Brillante. Non so voi, ma io sono uscito dicendo: “Che cavolo, questo tizio spacca!“", racconta Tom Cruise, 64 anni, e il "tizio" è il regista Alejandro González Iñárritu (premio Oscar per Birdman, 2015 e Revenant - Redivivo, 2016), con cui il divo aspettava di lavorare da 25 anni. Ora il sogno di Cruise si è avverato: gonfio, invecchiato, capelli bianchi e radi con tanto di riporto, insomma irricoscibile, Tom è il protagonista del nuovo film di Iñárritu (63 anni) dal titolo Digger, in uscita il 2 ottobre. "Commedia di proporzioni catastrofiche", la pellicola è incentrata... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cruise irriconoscibile Digger: "Sognavo Iñárritu da 25 anni"

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