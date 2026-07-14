Tom Cruise irriconoscibile nel trailer di Digger Iñárritu | Madre Natura ama i figli di putta
Nel primo trailer di Digger, Tom Cruise appare con un volto trasformato, senza i soliti tratti riconoscibili. L’attore interpreta un magnate eccentricamente vestito, coinvolto in una crisi ambientale di vasta scala. Il film, diretto da Alejandro G. Iñárritu, mostra Cruise in un ruolo diverso dal solito, immerso in una narrazione che ruota attorno a una catastrofe di proporzioni mondiali.
È arrivato il primo trailer di Digger, il nuovo film di Alejandro G. Iñárritu con un sorprendente Tom Cruise. L'attore cambia completamente aspetto per interpretare un eccentrico magnate coinvolto in una catastrofe ambientale dalle conseguenze potenzialmente globali. Dimenticate Ethan Hunt. In Digger, Tom Cruise sceglie una strada completamente diversa e si mette al servizio di uno dei personaggi più insoliti della sua carriera. Il primo trailer del nuovo film diretto da Alejandro G. Iñárritu mostra infatti un attore quasi irriconoscibile, protagonista di una satira che mescola umorismo nero, disastro ambientale e critica al potere. Tom Cruise cambia volto per interpretare il miliardario Digger Rockwell Nel film Cruise veste i panni di Digger Rockwell, descritto come "l'uomo più potente del mondo". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Tom Cruise unrecognizable in trailer for new film
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Evita la catastrofe o ti scavi la fossa. DIGGER. Solo al cinema dal 1° ottobre. Qui il trailer ufficiale https://www.thinkmovies.it/digger-tom-cruise-irriconoscibile-nel-trailer-della-commedia-nera-di-inarritu/ #digger #thinkmovies facebook
Tom Cruise sembra irriconoscibile nel primo trailer di 'Digger'. Cosa ne pensi del trailer? reddit
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