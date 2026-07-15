Un nuovo negozio Crocs ha aperto nel centro di Roma, accanto a una delle principali vie dello shopping. L’inaugurazione ha visto la presenza di clienti e appassionati, che hanno potuto ammirare le nuove collezioni di sandali, ciabatte e modelli estivi. Il negozio si sviluppa su una superficie di circa 200 metri quadrati, con esposizioni di prodotti e spazi dedicati alle personalizzazioni.

L'inaugurazione del nuovo spazio è stata l'occasione per celebrare la cultura, la creatività e il vivace spirito di Roma con modelli ispirati alle icone locali reinterpretate attraverso la lente espressiva, giocosa e inclusiva che definisce Crocs, e mediante una serie di attività diverse e coinvolgenti come il workshop creative in-store dove gli ospiti hanno personalizzato le Crocs all’uncinetto e il Recovery Club, una experience inclusiva all'insegna del movimento, delle connessioni e della self-expression. Ciliegina sulla torta, uno speciale ed esclusivo dinner-party con una degustazione di pizza gourmet, curata da L’Elementare, una delle realtà che guida la nuova scena romana della pizza contemporanea. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Crocs approda nel cuore di Roma

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