Giro d’Italia | sfida tra sanpietrini e salita nel cuore di Roma

Da ameve.eu 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d’Italia sta attraversando le strade di Roma, dove i ciclisti si preparano alla sfida tra i sanpietrini e la salita dei Fori Imperiali. La corsa prevede otto giri nel centro storico, con la possibile svolta nella volata finale tra i concorrenti. La difficoltà maggiore sarà affrontare le strade irregolari e la fatica accumulata durante i passaggi ripetuti nel cuore della città.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i sanpietrini la volata finale tra i Fori Imperiali?. Chi riuscirà a gestire la fatica dopo gli otto giri cittadini?. Quale strategia useranno le squadre per proteggere gli sprinter dai sanpietrini?. Perché la pendenza finale potrebbe stravolgere i risultati della volata romana?.? In Breve Tappa 21 di 131 km tra EUR e Fori Imperiali il 31 maggio.. Finale con otto giri da 9.5 chilometri tra sanpietrini e salita.. Percorso inizia in Bulgaria con le prime tre frazioni fuori dall'Italia.. Gli sprinter dovranno gestire la fatica e il manto stradale irregolare.. Il Giro d’Italia numero 109 approderà a Roma il 31 maggio per la ventunesima tappa, chiudendo un percorso che inizierà ufficialmente in Bulgaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

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