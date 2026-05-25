Il campionato velico SailGp arriverà a Roma nel 2027, annunciato oggi. La competizione, considerata tra le più spettacolari nel mondo della vela, farà il suo debutto nella capitale italiana. La data esatta dell’evento non è ancora stata comunicata. La manifestazione coinvolge imbarcazioni di alta tecnologia e atleti di livello internazionale, attirando grande attenzione nel settore sportivo e tra gli appassionati di vela.

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - SailGp, il campionato velico più spettacolare al mondo, farà il suo debutto a Roma nel 2027. Il circuito internazionale approderà nella Capitale italiana l'11 e 12 settembre 2027, in un appuntamento che sancirà l'inizio di una partnership triennale con Roma Capitale e la Regione Lazio. Nel corso di due intense giornate di regate ad altissima velocità, gli spettatori potranno vivere la prima edizione dell'Italy Sail Grand Prix Rome non in un comune campo di regata, ma in un vero e proprio Race Stadium appositamente realizzato al Porto Turistico di Roma e nelle spiagge limitrofe. Per annunciare l'accordo, il Ceo e... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - SailGp approda a Roma, nel 2027 il debutto nella Capitale

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