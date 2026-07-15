La Croazia ha richiesto ufficialmente chiarimenti alla Fifa sulle decisioni arbitrali e sull'uso del Var durante il match dei sedicesimi contro il Portogallo. La richiesta riguarda specificamente alcune scelte dell’arbitro che hanno influenzato l’esito della partita. La federazione croata ha inviato una lettera formale alla Fifa, chiedendo spiegazioni sulle decisioni prese in campo. La Fifa dovrà ora rispondere alle richieste di chiarimento avanzate dalla federazione.

La Croazia ha chiesto ufficialmente chiarimenti alla Fifa in merito alle decisioni prese dall'arbitro e dal Var durante il match dei sedicesimi di finale del Mondiale perso contro il Portogallo, in particolare in merito ai gol annullati per fuorigioco, in particolare quello di Gvardiol nel recupero che avrebbe prolungato la sfida ai supplementari., Lo riporta il quotidiano sportivo croato 'Sportske', che ha pubblicato il testo di una lettera inviata dalla Hns, la federcalcio locale, alla Fifa all'indomani della partita con Cristiano Ronaldo e compagni. Nella missiva la federazione chiede chiarimenti su diverse decisioni arbitrali, con l'obiettivo di evitare futuri malintesi e ingiustizie. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Croazia, chiesti chiarimenti alla Fifa sull'arbitraggio contro il Portogallo

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