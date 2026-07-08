L'Egitto ha presentato un reclamo alla Fifa riguardo all'arbitraggio durante la partita contro l'Argentina negli ottavi di finale del Mondiale. La richiesta si concentra sulla decisione dell'arbitro francese Francois Letexier e dei suoi assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. L'Egitto ha contestato le decisioni di gara e ha deciso di chiedere un riesame ufficiale. La FIFA dovrà ora valutare le contestazioni presentate.

L' Egitto non ha accettato l'eliminazione subita contro l' Argentina negli ottavi di finale del Mondiale e ha deciso di presentare un reclamo alla Fifa contro la direzione di gara dell'arbitro francese Francois Letexier e dei suoi assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Dopo le proteste espresse al termine della partita dal commissario tecnico Hassan e dall'attaccante Mostafa Zico, autore del momentaneo 2-0 per i Faraoni, la Federcalcio egiziana avrebbe formalizzato il reclamo chiedendo all'organismo internazionale di esaminare le decisioni arbitrali che, secondo la propria ricostruzione, avrebbero penalizzato la squadra. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Mondiale, l'Egitto presenta reclamo alla Fifa: nel mirino l'arbitraggio contro l'Argentina

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