L'Egitto non ci sta: la sconfitta contro l'Argentina 3-2, contraddistinta da feroci polemiche arbitrali, ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani che per mano del presidente dell'EFA (federcalcio egiziana) hanno presentato ufficiale protesta alla Fifa. Hany Abo Rida, presidente della federazione, ha definito i presunti errori dell'arbitro Letexier come "scandalosi" e ha esplicitamente parlato di "doppio standard" nella gestione delle situazioni arbitrali. Il riferimento è chiaro: gli episodi del gol annullato a Ziko per fallo su Lisandro e il mancato fischio per un tocco simile su Salah sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza egiziana. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Egitto, che rabbia! Presenta reclamo alla Fifa contro l'arbitraggio di Letexier: "Scandalo"

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