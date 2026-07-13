Temptation Island Cristian chiede il falò dopo l'intesa tra Soraya e Dimitri ma lei non si presenta

Cristian ha chiesto il falò di confronto dopo aver visto Soraya e Dimitri abbracciarsi e mostrarsi in sintonia. Tuttavia, Soraya si è rifiutata di presentarsi all'incontro, lasciando Cristian deluso e considerandosi preso in giro.

A Temptation Island, Cristian assiste all'abbraccio e all'intesa tra la fidanzata Soraya e il tentatore Dimitri e chiede il falò di confronto. Soraya rifiuta: lui si dice preso in giro e deluso dal percorso di lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temptation Island 2026 - Il falò di confronto di Alessandra e Rosario

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