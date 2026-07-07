Spoiler Temptation Island | Soraya e Cristian escono separati? Una coppia si sposa

Cristian e Soraya sono usciti dal reality separati. Una coppia ha deciso di sposarsi dopo l’esperienza nel programma. La terza puntata di questa edizione di Temptation Island andrà in onda domani sera, attirando l’attenzione dei fan. Il programma registra buoni ascolti e continua a generare attesa tra il pubblico.

Storia d’amore al capolinea tra Cristian e Soraya dopo Temptation Island? Una coppia ha deciso di sposarsi. Come ogni anno Temptation Island sta ottenendo non poco successo in termini di ascolti, i fan infatti non vedono l’ora di vedere la terza puntata domani sera per scoprire cosa è successo nei villaggi. Non è certo passato inosservato il comportamento di Soraya nei confronti di Cristian, sin dall’inizio infatti ha iniziato a denigrare il fidanzato e a prenderlo in giro con gli altri single. D’altronde ha chiaramente detto che non sopporta nemmeno che si avvicini a lei e ha messo in dubbio i suoi sentimenti, ha insinuato che potrebbe stare con lei per interesse. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Temptation Island 2026 - Soraya e Cristian

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