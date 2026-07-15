Da quattro mesi non ricevono lo stipendio e sono costretti a vivere in condizioni considerate disumane. Uno dei lavoratori ha deciso di salire su una gru per protestare contro questa situazione. La chiamata ai soccorsi è arrivata dopo che si sono verificati i primi segnali di malcontento tra i dipendenti. La protesta si è svolta senza incidenti, ma la tensione tra i lavoratori e le loro condizioni rimane alta.

"Ci hanno chiamato perché da quattro mesi non prendono lo stipendio. Uno di loro ha deciso di protestare salendo sulla gru". Parte da qui la denuncia di Andrea Pracucci, segretario generale della Fillea Cgil di Rimini, dopo quanto accaduto nel cantiere del nuovo asilo nido al Parco Pertini, dove un operaio egiziano di 25 anni è salito sulla gru minacciando di lanciarsi nel vuoto per richiamare l’attenzione sulla sua situazione lavorativa. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia di Stato e personale del 118, che hanno avviato un lungo dialogo con il giovane per convincerlo a scendere. Intanto, sotto la gru, si sono radunati anche altri operai, tutti esasperati per i ritardi nel pagamento delle retribuzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Costretti a vivere in condizioni disumane"

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Bruciati vivi per aver chiesto di vivere da esseri umani

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