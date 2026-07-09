A Palermo sono stati trovati 100 cani rinchiusi in una casa in condizioni di grave degrado, tra sporcizia e escrementi. La scoperta è avvenuta durante un intervento di soccorso, che ha portato al salvataggio di sette animali in condizioni disperate. Gli altri cani sono stati lasciati all’interno dell’abitazione, dove vivevano in spazi angusti e insalubri. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che hanno avviato le procedure di intervento.

Cento cani ammassati all’interno di un’abitazione, costretti a vivere tra sporcizia, spazi angusti e condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse. È il drammatico scenario che si sono trovati davanti i carabinieri e il personale della Lav durante un intervento eseguito a Palermo su disposizione dell’autorità giudiziaria. Nell’abitazione viveva una coppia già nota per episodi di accumulo seriale di animali. I cani, per la maggior parte meticci di diverse taglie, sono stati tutti posti sotto sequestro. Secondo quanto riportato da TGCOM24, gli accertamenti hanno permesso di identificare complessivamente 93 cani, di cui 86 privi di microchip, mentre per altri 10 esemplari non è stato possibile completare le verifiche a causa del loro comportamento particolarmente aggressivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Vivevano in condizioni disumane”: 100 cani ammassati in una casa tra sporcizia, escrementi e degrado, la scoperta choc a Palermo. Sette salvati in condizioni disperate

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