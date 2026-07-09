incidente mortale sul lavoro in azienda perde la vita un 48enne

Un uomo di 48 anni è deceduto questa mattina in un incidente sul lavoro in una ditta di Sesto Fiorentino. Secondo le prime ricostruzioni, è stato investito da un muletto durante le operazioni in azienda. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Sesto Fiorentino (Firenze), 9 luglio 2026 – Incidente mortale sul lavoro questa mattina, giovedì 9 luglio, in una ditta di Sesto Fiorentino. Un uomo di 48 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. La tragedia si è consumata all’Osmannoro, in via Lucchese. Le condizioni del 48enne sono parse subito gravissime ai compagni di lavoro che hanno allertato i soccorsi. Sul posto, con partenza in codice rosso, in poco tempo sono giunti i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure per dirigersi poi verso l’ospedale di Careggi. Ma le ferite riportate dall’uomo erano gravissime e durante il trasporto è deceduto. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, polizia e gli ispettori del lavoro per ricostruire quanto accaduto nell’azienda di Sesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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INCIDENTE MORTALE SUL LAVORO: EGIDIO BERGAMO PERDE LA VITA SUL GRAPPA | 01/04/2026

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