Un ex calciatore inglese, noto per aver indossato la maglia con il volto di Diego Maradona, ha raccontato di aver vissuto un momento difficile legato alle Falkland, o Malvinas. Tra le quattro storie di calcio e Falkland, si parla di un giocatore argentino di Londra, e di come le tensioni tra le due nazioni abbiano coinvolto anche il mondo sportivo. La testimonianza si concentra su come si possa ferire un uomo anche senza violenza diretta, attraverso tradimenti e abbandoni.

“Ci sono un sacco di modi per ferire un uomo e per metterlo al tappeto. Puoi colpirlo, puoi tradirlo, puoi trattarlo male e lasciarlo solo quando è giù di morale”. Marzo 1981, lo stadio del Velez Sarsfield è pieno ma non gioca nessuno. Gli applausi scrosciano per il frontman della band, indiavolato davanti al microfono e con indosso la maglia della nazionale argentina. Il pubblico delira ai suoi piedi, anche perché la canzone a Buenos Aires la chiamano “Otro que muerde el polvo” e anche nell’emisfero australe è divenuta hit da perdere la testa. Solo che il titolo originale è inglese, perché chi canta si chiama Freddie Mercury e attorno a lui rombano le chitarre dei Queen. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dai Queen con la maglia di Diego ad Ardiles argentino di Londra, 4 storie di calcio e Falkland (o Malvinas)

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