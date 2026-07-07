Odissea convince la critica le prime impressioni parlano di | Una regia epica di Christopher Nolan

Da movieplayer.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le prime proiezioni riservate alla stampa di Odissea restituiscono un quadro estremamente positivo. I giornalisti parlano di un kolossal che unisce spettacolo e ambizione autoriale. Quando un nuovo film di Christopher Nolan*+ viene mostrato per la prima volta alla stampa, ogni commento finisce inevitabilmente sotto la lente d'ingrandimento. Nel caso di Odissea**, però, l'impressione è che il dibattito si sia spostato rapidamente da una domanda all'altra: non tanto se il regista fosse riuscito nell'impresa, quanto fino a dove si sia spinto questa volta. Una première che rafforza le aspettative Le prime reazioni arrivate dopo lo screening riservato ai critici raccontano un'accoglienza decisamente calorosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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