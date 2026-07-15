Cosa c’entra Gucci con la Formula 1? La moda non basta più

Dal 1° settembre, Tancredi Vitale assumerà il ruolo di vicepresidente di Gucci Racing, la nuova divisione della maison dedicata al settore. Vitale ha un passato lavorativo presso Nike, Jordan, Kappa, Adidas Y-3 e Venezia Football Club. La strategia di Gucci per la Formula 1 include più che il semplice utilizzo del logo, puntando a sviluppare una presenza più ampia nel settore motoristico.

Che cosa c’entra Gucci con la Formula 1? La strategia della maison prevede molto più di un logo applicato a una monoposto. Dal 1° settembre Tancredi Vitale sarà vicepresidente di Gucci Racing, nuova area strategica della maison affidata a un manager che ha lavorato per Nike, Jordan, Kappa, Adidas Y-3 e Venezia Football Club. Una nomina che arriva dopo l’annuncio dello scorso maggio: dal 2027 Alpine correrà come Gucci Racing Alpine Formula One Team, prima squadra di Formula 1 ad avere una maison di lusso come title partner. E non solo. Negli ultimi mesi moda e lusso hanno accelerato la loro espansione ben oltre le passerelle, entrando nello sport, nel wellness, nell’hotellerie e nella ristorazione. 🔗 Leggi su Amica.it

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