La grande moda entra nella Formula 1 | dal 2027 l' Alpine diventa Gucci

Notizia in breve

Dal 2027, la casa di moda Gucci diventerà partner ufficiale di un team di Formula 1, l’Alpine. È il primo accordo del suo genere tra un marchio di alta moda e una scuderia di corse automobilistiche. La collaborazione prevede la presenza del marchio Gucci sulle vetture e sui materiali del team durante le gare. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.