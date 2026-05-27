La grande moda entra nella Formula 1 | dal 2027 l' Alpine diventa Gucci
Dal 2027, la casa di moda Gucci diventerà partner ufficiale di un team di Formula 1, l’Alpine. È il primo accordo del suo genere tra un marchio di alta moda e una scuderia di corse automobilistiche. La collaborazione prevede la presenza del marchio Gucci sulle vetture e sui materiali del team durante le gare. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.
Dopo l’ingresso di LVMH come sponsor ufficiale del Mondiale, Formula Uno e moda tornano a parlare la stessa lingua: a partire dal 2027 Gucci si unirà ad Alpine in qualità di Title Sponsor, con la scuderia francese che scenderà in pista con il nome di “Gucci Racing Alpine Formula One Team”. Il team guidato da Flavio Briatore concluderà, quindi, l’attuale accordo con BWT legandosi ad un brand di livello globale con l’obiettivo di elevare il prestigio della scuderia. Un segnale importante, che conferma ancora una volta come la Formula Uno sia sempre più in grado di attirare marchi di livello assoluto e provenienti da ogni settore. L’operazione,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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