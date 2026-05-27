Gucci entra in Formula 1 con un accordo con Alpine, annunciato ufficialmente. La collaborazione prevede la presenza del marchio di moda sui veicoli e nelle hospitality durante le gare. Si tratta della prima volta che un brand di alta moda si lega ufficialmente al mondo del motorsport di alto livello. L’obiettivo è utilizzare la presenza in pista per rafforzare il posizionamento e la strategia commerciale del gruppo. La partnership è parte di un piano più ampio di rilancio finanziario.

Che i l piano per risollevare i conti di un colosso della moda potesse passare per i box di un circuito automobilistico, forse, era già scritto nel curriculum del suo amministratore delegato. Luca de Meo, oggi alla guida del gruppo Kering, ha costruito la sua intera carriera dirigenziale nell’industria dell’automotive. E non è un caso se oggi, 27 maggio 2026, si chiude un cerchio strategico senza precedenti: Gucci entra ufficialmente in Formula 1 diventando Title Partner dell’Alpine. Che, tradotto, la maison non sarà il classico sponsor, un logo cucito su una tuta o stampato su una hospitality. Ma direttamente parte integrante del nome di una scuderia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gucci sbarca in Formula 1 con Alpine: la moda come strategia commerciale per rilanciare Kering e il motorsport

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