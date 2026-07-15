Cosa c’è dietro la crisi di Volkswagen e della Germania

Da lettera43.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La crisi di Volkswagen riflette problemi più ampi in Germania, considerata il “malato” d’Europa. Solo il 18% degli elettori valuta positivamente il lavoro dell’attuale leadership, che succede ad Angela Merkel. La percezione pubblica indica una sfiducia crescente nel governo e nelle grandi aziende del paese. La situazione evidenzia difficoltà economiche e di immagine che coinvolgono il settore automobilistico e l’intera economia tedesca.

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La Germania è il grande malato d’Europa e Friedrich Merz non è certo il cancelliere che può curarla. Così la pensano tre tedeschi su quattro: solo il 18 per cento degli elettori ritiene che l’erede di Angela Merkel stia facendo un buon lavoro. La politica tedesca è impantanata fra la necessità di riforme interne che vengono solo abbozzate e la realtà del contesto internazionale che acuisce l’impressione di quanto il governo di Berlino sia incapace di ritrovare il ruolo guida avuto con Frau Merkel e, ancor prima, con Helmut Kohl. E poi c’è l’ economia che ristagna, il Pil che crescerà meno dell’1 per cento nel 2026, con i pilastri dell’industria nazionale che vacillano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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