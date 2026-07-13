Cosa c’è dietro la crisi Volkswagen? Anatomia del crollo del colosso dell’auto

Il 13 luglio 2026, Volkswagen annuncia il fallimento. La crisi è scoppiata dopo un'indagine che ha rvelato pratiche fraudolente sulla emissioni, risalenti a diversi anni fa. Le autorità hanno sequestrato documenti e avviato procedimenti legali contro l’azienda. Gli azionisti hanno subito un tracollo delle azioni, mentre migliaia di dipendenti sono stati licenziati o messi in cassa integrazione. La società ha dichiarato di non riuscire più a far fronte alle richieste di risarcimento e di sostenibilità finanziaria.

Berlino, 13 luglio 2026 – Come si è arrivati alla fine? Per decenni Volkswagen è stata molto più di un costruttore di automobili: simbolo della potenza manifatturiera europea, il marchio tedesco era diventato per milioni di persone l’idea stessa dell’auto accessibile, affidabile e di massa: l’“ auto del popolo ” per definizione, un nome dal passato ingombrante ma trasformato nel dopoguerra in icona del miracolo economico tedesco. Oggi, però, il colosso di Wolfsburg si trova davanti alla ristrutturazione più difficile della sua storia. La nuova dimensione della crisi arriva direttamente dalle parole dell’amministratore delegato Oliver Blume. https:www. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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