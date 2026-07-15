Cortona a Chateau Chinon si rinnova il gemellaggio in occasione della festa nazionale francese

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 14 luglio, in occasione della festa nazionale francese, si è rinnovato il gemellaggio tra Cortona e Chateau Chinon. La presidente del Consiglio comunale ha partecipato alle celebrazioni e ha inaugurato una mostra dedicata. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle due comunità e si è svolto nel rispetto delle tradizioni delle rispettive nazioni. La manifestazione si è concentrata sulla celebrazione delle relazioni culturali tra i due territori senza ulteriori dettagli sugli interventi o sui contenuti esposti.

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Arezzo, 15 lugio 2026 –  . Il 14 luglio la presidente del Consiglio comunale Forconi ha partecipato alle celebrazioni. Inaugurata la mostra dedicata al vino e agli Etruschi Si rinnova il gemellaggio con la cittadina francese di Chateau Chinon, in occasione della festa nazionale del 14 luglio, la presidente del Consiglio comunale Isolina Forconi, i rappresentanti del comitato presieduto da Silvia Tiezzi e la presidente dell’«Amicale du Jumelage» Christiane Orain, hanno partecipato alle celebrazioni. Fra le iniziative messe in campo, anche una mostra dedicata alla storia del vino a Cortona dagli Etruschi fino alla doc Cortona, nell'auspicio di nuovi fronti di collaborazione anche attraverso le scuole, i musei e le produzioni tipiche di ambedue i comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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