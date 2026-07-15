cortona a chateau chinon si rinnova il gemellaggio in occasione della festa nazionale francese

Notizia in breve

Il 14 luglio, in occasione della festa nazionale francese, si è rinnovato il gemellaggio tra Cortona e Chateau Chinon. La presidente del Consiglio comunale ha partecipato alle celebrazioni e ha inaugurato una mostra dedicata. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle due comunità e si è svolto nel rispetto delle tradizioni delle rispettive nazioni. La manifestazione si è concentrata sulla celebrazione delle relazioni culturali tra i due territori senza ulteriori dettagli sugli interventi o sui contenuti esposti.