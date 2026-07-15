Cortona a Chateau Chinon si rinnova il gemellaggio in occasione della festa nazionale francese
Il 14 luglio, in occasione della festa nazionale francese, si è rinnovato il gemellaggio tra Cortona e Chateau Chinon. La presidente del Consiglio comunale ha partecipato alle celebrazioni e ha inaugurato una mostra dedicata. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle due comunità e si è svolto nel rispetto delle tradizioni delle rispettive nazioni. La manifestazione si è concentrata sulla celebrazione delle relazioni culturali tra i due territori senza ulteriori dettagli sugli interventi o sui contenuti esposti.
Arezzo, 15 lugio 2026 – . Il 14 luglio la presidente del Consiglio comunale Forconi ha partecipato alle celebrazioni. Inaugurata la mostra dedicata al vino e agli Etruschi Si rinnova il gemellaggio con la cittadina francese di Chateau Chinon, in occasione della festa nazionale del 14 luglio, la presidente del Consiglio comunale Isolina Forconi, i rappresentanti del comitato presieduto da Silvia Tiezzi e la presidente dell’«Amicale du Jumelage» Christiane Orain, hanno partecipato alle celebrazioni. Fra le iniziative messe in campo, anche una mostra dedicata alla storia del vino a Cortona dagli Etruschi fino alla doc Cortona, nell'auspicio di nuovi fronti di collaborazione anche attraverso le scuole, i musei e le produzioni tipiche di ambedue i comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Festa della Sensa, lo sposalizio del mare e il gemellaggio con LuseveraDomenica 17 maggio, Venezia ha celebrato la Festa della Sensa 2026 dedicandosi allo sposalizio del mare.
L’occasione d’oro si chiama Ibrahima Konaté: il gigante francese saluta il Liverpool a fine stagione e infiamma la Milano nerazzurraIbrahima Konaté, difensore francese, ha comunicato che lascerà il Liverpool al termine della stagione.
A Chateau Chinon si rinnova il gemellaggio in occasione della festa nazionale franceseIl 14 luglio la presidente del Consiglio comunale Forconi ha partecipato alle celebrazioni. Inaugurata la mostra dedicata al vino e agli Etruschi ... arezzonotizie.it
CORTONA CHIAMA GLI AMICI FRANCESI DI CHATEAU-CHINON.Cortona e Chateau Chinon hanno rinnovato il loro patto di amicizia. In questi giorni, infatti, una delegazione di cittadini cortonesi si è recata in Francia per rinnovare il patto di gemellaggio. Le ... toscanaoggi.it