Festa della Sensa lo sposalizio del mare e il gemellaggio con Lusevera

Domenica 17 maggio, Venezia ha celebrato la Festa della Sensa 2026 dedicandosi allo sposalizio del mare. In questa occasione, la città ha anche sottoscritto un gemellaggio con il Comune di Lusevera, in Friuli. La cerimonia si è svolta nel cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976, con un gesto simbolico rivolto al Friuli. La giornata ha visto partecipazioni ufficiali e momenti di condivisione tra le due comunità.

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