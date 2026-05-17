Festa della Sensa lo sposalizio del mare e il gemellaggio con Lusevera

Da veneziatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio, Venezia ha celebrato la Festa della Sensa 2026 dedicandosi allo sposalizio del mare. In questa occasione, la città ha anche sottoscritto un gemellaggio con il Comune di Lusevera, in Friuli. La cerimonia si è svolta nel cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976, con un gesto simbolico rivolto al Friuli. La giornata ha visto partecipazioni ufficiali e momenti di condivisione tra le due comunità.

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Domenica 17 maggio, Festa della Sensa 2026, la città di Venezia ha reso omaggio al Friuli nel cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976 attraverso il simbolico gemellaggio con il Comune di Lusevera (Udine). Le celebrazioni si sono aperte stamattina a Palazzo Ducale con la cerimonia di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Festa della Sensa: il corteo, il rito dello sposalizio e il lancio dell'anello

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