Ibrahima Konaté, difensore francese, ha comunicato che lascerà il Liverpool al termine della stagione. La sua decisione ha suscitato interesse tra le squadre italiane, in particolare tra l’Inter, che sta cercando rinforzi per la difesa. Konaté, 24 anni, è stato uno dei punti fermi dei Reds, e la sua partenza potrebbe aprire nuovi scenari per il mercato estivo.

di Lorenzo Vezzaro Il difensore Ibrahima Konaté annuncia l’addio ai Reds: un colpo da Champions League per la retroguardia di Cristian Chivu. Calciomercato Inter: uno dei reparti che i nerazzurri dovranno rimpolpare per la prossima stagione è quello difensivo. E il mercato dei difensori centrali è pronto a infiammarsi a livello europeo grazie a un annuncio che scuote la Premier League e accende immediatamente i radar della dirigenza nerazzurra. Ibrahima Konaté ha infatti ufficializzato che lascerà il Liverpool al termine della stagione attuale. Per il club di viale della Liberazione si profila un’opportunità di altissimo livello per blindare la retroguardia, potendo approfittare di una ghiotta occasione per strappare un top player internazionale ai Reds. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’occasione d’oro si chiama Ibrahima Konaté: il gigante francese saluta il Liverpool a fine stagione e infiamma la Milano nerazzurra

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