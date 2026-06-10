‘Corri o muori’ | il trailer ufficiale della nuova comedy action con Octavia Spencer e Hannah Waddingham
Attesa su Prime Video per il 15 luglio, la comedy d’azione Corri o muori, con Octavia Spencer e Hannah Waddingham, si mostra nel trailer ufficiale. Scopriamo insieme il trailer e tutti i dettagli di trama, tra azione e risate. Una commedia irriverente. Prime Video ha svelato il poster e il trailer ufficiali dell’attesissima serie action comedy Corri o muori, con protagoniste Octavia Spencer e Hannah Waddingham, che ricoprono anche il ruolo di executive producer. Prodotta da Paramount Television Studios e Amazon MGM Studios, questa serie adrenalinica debutterà con tutti gli otto episodi mercoledì 15 luglio, in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Corri o muori: Octavia Spencer e Hannah Waddingham scappano tra treni e segreti nel trailer ufficiale della comedy d'azioneAttesa su Prime Video per il 15 luglio, la comedy d'azione Corri o muori, con Octavia Spencer e Hannah Waddingham, si mostra nel trailer ufficiale. comingsoon.it