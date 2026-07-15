Corre 5 miglia sul seggiolino dello stadio durante i Mondiali | l'ultima sfida di 5K Guy che irrita i tifosi
Per raggiungere il milione di follower, il creator Jacob Abrams Cohen, conosciuto anche come "5k guy" ha trasformato le corse da cinque chilometri in una sfida social sempre più estrema, ambientandole nei luoghi più insoliti: dai bagni alle celle di prigione, fino a elettrodomestici abbastanza grandi da contenerlo. L'ultima performance, andata in scena sulle tribune di una partita dei Mondiali di calcio, non ha però ottenuto l'effetto "wow" sperato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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SABATO 25 LUGLIO si corre la 5 MIGLIA!! Non mancate e iniziate subito ad allenarvi!! facebook