L'area dello Stadio Maradona diventa zona rossa la decisione del Prefetto di Napoli

Il Prefetto di Napoli ha deciso di istituire una zona a vigilanza rafforzata nell’area dello Stadio Maradona, definendola “zona rossa”. La misura prevede il divieto di stazionamento in questa zona, che è stata soggetta a denunce negli ultimi cinque anni per reati non colposi contro la persona o il proprietà. La decisione mira a garantire maggior controllo e sicurezza nell’area.

L'area diventa "zona a vigilanza rafforzata": divieto di stazionamento denunciati negli ultimi 5 anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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