Corrado Barazzutti | Sinner a Wimbledon è sempre la stessa storia Alcaraz è un oggetto misterioso

Corrado Barazzutti nell'intervista a Fanpage.it dopo Wimbledon: "Sinner di un'altra categoria anche senza giocare il suo miglior tennis. I guai di Musetti? Serve chiarezza. Alcaraz è un mistero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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