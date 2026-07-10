Mats Wilander ha commentato che Jannik Sinner, pur essendo il numero uno del mondo, non rappresenta la stessa minaccia sulla superficie erbosa di Wimbledon rispetto al cemento. Secondo l'ex tennista, il suo gioco non avrebbe ancora la stessa efficacia su questa superficie. Sinner ha partecipato a Wimbledon, ma Wilander ha espresso questa opinione basandosi sulla sua performance e stile di gioco su questa superficie.

Jannik Sinner resta il numero uno del mondo, ma sull'erba di Wimbledon non incute lo stesso timore che trasmette sul cemento. Ne è convinto Mats Wilander, sette volte campione Slam ed ex-numero uno ATP, che alla vigilia della semifinale ha indicato Novak Djokovic come favorito per il passaggio del turno e, più in generale, per la conquista del torneo londinese. Un giudizio destinato a far discutere, soprattutto perché arriva da uno degli osservatori più autorevoli del tennis mondiale. Secondo lo svedese, il punto non è il valore assoluto dei due giocatori, ma la superficie. “Sinner non è la stessa minaccia sull'erba che è sul cemento”, spiega Wilander, convinto che le caratteristiche dei Championships riducano il divario tra il fuoriclasse italiano e il campione serbo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Sinner bocciato da Wilander a Wimbledon: "Non è la stessa minaccia"

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