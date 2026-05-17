Sinner come cambia il ranking dopo la vittoria a Roma? Alcaraz sempre più lontano Jannik primo al mondo anche dopo Wimbledon

Dopo la vittoria agli Internazionali d'Italia contro Casper Ruud, Jannik Sinner ha ottenuto un risultato che lo colloca al primo posto nel ranking mondiale. La vittoria a Roma rappresenta la prima volta che l’azzurro si aggiudica questo torneo e ha portato a un aumento della sua posizione nel ranking. Alcaraz, che fino a poco tempo fa era in testa, si trova ora più distante rispetto a Sinner. Nonostante la vittoria a Wimbledon, Sinner mantiene la prima posizione nel ranking ATP.

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