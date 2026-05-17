Sinner come cambia il ranking dopo la vittoria a Roma? Alcaraz sempre più lontano Jannik primo al mondo anche dopo Wimbledon
Dopo la vittoria agli Internazionali d'Italia contro Casper Ruud, Jannik Sinner ha ottenuto un risultato che lo colloca al primo posto nel ranking mondiale. La vittoria a Roma rappresenta la prima volta che l’azzurro si aggiudica questo torneo e ha portato a un aumento della sua posizione nel ranking. Alcaraz, che fino a poco tempo fa era in testa, si trova ora più distante rispetto a Sinner. Nonostante la vittoria a Wimbledon, Sinner mantiene la prima posizione nel ranking ATP.
Jannik Sinner ha vinto la finale degli Internazionali d'Italia contro Casper Ruud. Una vittoria storica per l'azzurro (la prima a Roma) che gli permette di raggiungere il Career. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
SINNER non si ferma più: batte Alcaraz a Montecarlo e torna numero 1 del mondo!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sinner, come cambia il ranking dopo la vittoria a Madrid? Nuovo allungo su Alcaraz (e il divario sarà sempre più ampio)
Jannik Sinner sempre più numero 1 del mondo! I punti nel ranking ATP e il vantaggio su Alcaraz: aumenterà ancora!Jannik Sinner ha allungato di forza in testa al ranking ATP: grazie ai quattro Masters 1000 conquistati negli ultimi due mesi (Indian Wells, Miami,...
Sinner, quanto guadagna se vince Internazionali e come cambia ranking x.com
Con il trionfo al Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha consolidato ulteriormente il primo posto in classifica. Il ranking Atp si aggiorna. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/come-cambia-ranking-vittoria-sinner-madrid-alcaraz-rimane-indietro-875757.html?ut - Facebook facebook
Sinner, quanto guadagna se vince Internazionali e come cambia rankingJannik Sinner torna in finale negli Internazionali d'Italia 2026 e ha l'occasione di allungare su Carlos Alcaraz nel ranking Atp. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro sfida Casper Ruud nell'u ... adnkronos.com
Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Auger-Aliassime: occasione per FonsecaIn attesa di scendere in campo sul centrale del Foro Italico per il suo match d'esordio nel torneo, comincia a delinearsi il possibile cammino di Jannik ... oasport.it