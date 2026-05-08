Femminicidio a Piacenza | donna uccisa in casa arrestato il marito in fuga

Oggi a Piacenza si è verificato un femminicidio. Una donna di 55 anni, originaria della Macedonia, è stata trovata morta all’interno di un appartamento al sesto piano di un quartiere periferico. Poco dopo, il marito è stato arrestato dalle forze dell’ordine, che avevano inizialmente cercato l’uomo, fuggito dalla scena del crimine. La polizia sta indagando sulle cause della morte e sui dettagli della vicenda.

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PIACENZA – Nuovo caso di femminicidio in Italio. E’ successo oggi, 8 maggio 2026, a Piacenza. Una donna di 55 anni di origine macedone è stata trovata morta in un appartamento al sesto piano di un palazzo di periferia. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito, sessantenne sempre di origine macedone, confessando di avere ucciso la donna. Poco dopo è scappato. L’uomo è stato trovato alcune ore dopo vicino al cimitero di Piacenza dai carabinieri che lo hanno arrestato. Proseguono le indagini per stabilire il movente e la dinamica del delitto. Secondo le prime informazioni l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita. I SOCCORSI – Il 118, prima di entrare nell’appartameno, ha atteso l’arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Femminicidio a Piacenza: donna uccisa in casa, arrestato il marito in fuga Notizie correlate Leggi anche: Piacenza, donna uccisa in casa: si cerca il marito Femminicidio Bergamo, uccisa donna a coltellate dal marito: uomo arrestatoL'uomo è attualmente sorvegliato presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII a causa di alcune ferite superficiali, che potrebbero essere state... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sostegno concreto agli orfani di femminicidio Ok unanime in consiglio alla risoluzione delle Elette; Scompare da Piacenza con i due figli, auto ritrovata in Friuli. L'appello del padre: Mettetevi in contatto con me; Garlasco, Andrea Sempio intercettato e il dettaglio della chiavetta Usb con i video di Chiara Poggi. Femminicidio a Piacenza, Milena Vitanova trovata morta accoltellata in casa: marito arrestato al cimiteroFemminicidio a Piacenza: una donna è stata trovata morta in casa, caccia al marito che avrebbe confessato al telefono il femminidio ... virgilio.it Femminicidio in casa a Piacenza, uccisa una donna di 56 anni: fermato il maritoEnnesimo femminicidio, questa volta nella periferia di Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta nel suo appartamento ... dire.it FOGGIA, GLI ATTACCHI CONTRO EPISCOPO DIVENTANO UN CASO: “C’è anche il femminicidio politico” Elena Gentile rompe il silenzio sulla crisi al Comune e difende la sindaca: “Contro di lei atteggiamenti che sanno di patriarcato”. Intanto la maggioran - facebook.com facebook #Femminicidio. In Commissione 2a, con relazione senatrice #Campione, avviata discussione in sede redigente ddl su ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i genitori delle vittime senato.it/show-docleg=1… x.com