Ferrara donna di 50 anni uccisa in casa a coltellate | arrestato il marito per sospetto femminicidio

A Ferrara, una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, con ferite da taglio. Il marito, di 52 anni, è stato arrestato con l'accusa di averla uccisa. La polizia ha intervenuto sul luogo e ha avviato le indagini. La vittima è stata trovata senza vita in casa, e l'uomo è stato fermato poco dopo. La dinamica dell’evento e le motivazioni sono ancora oggetto di accertamenti.

Una donna è stata trovata senza vita nella sua casa a Ferrara. Si tratta di Samanta Zironi, 50 anni. Il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lui a uccidere la moglie nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio e poi chiamare le forze dell’ordine. L’arrivo del 118 e il trasfertimento del marito in questura. Quando il personale del 118 è arrivato nell’appartamento della coppia non ha potuto far altro che constatare la morte della donna. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del pm di turno. Uccisa a coltellate. 🔗 Leggi su Open.online

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Donna trovata morta in un cortile a Milano, il pm: Escludo la caduta, aveva vari segni sul corpo

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Una donna di 50 anni, Samanta Zironi, è stata trovata morta in un'abitazione del quartiere Barco, a Ferrara. Sarebbe stata uccisa con diverse coltellate. Per l'omicidio è stato arrestato il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi #ANSA x.com

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