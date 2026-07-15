coppa fortezza montalcino gran finale il 17 luglio

La Coppa Fortezza Montalcino è iniziata il 6 luglio e si concluderà il 17 luglio. L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Aria Nuova Montalcino. La competizione si svolge nel centro storico e coinvolge diverse squadre di atleti. Durante le giornate sono state disputate varie prove sportive, con partecipanti provenienti da diverse aree. La manifestazione si concluderà con una premiazione nel pomeriggio del 17 luglio.

Iniziata ufficialmente il 6 luglio la Coppa Fortezza Montalcino. L’evento è organizzato dall’ Associazione culturale Aria Nuova Montalcino e Montalcino ASD, con il patrocinio del Comune di Montalcino, e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, capace di unire sport, divertimento e momenti di aggregazione per tutta la comunità. Per tutta la durata della manifestazione, il pubblico potrà assistere alle partite del torneo e trascorrere le serate negli stand gastronomici, che offriranno specialità locali e momenti conviviali in un’atmosfera di festa e condivisione. Gran finale il 17 luglio, quando alla conclusione delle gare si terrà una speciale serata con DJ set, pensata per celebrare insieme giocatori, tifosi, volontari e cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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