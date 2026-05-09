flag football duchi under 17 a vicenza tre partite per il gran finale

A Vicenza si sono svolte le partite di flag football dedicate ai giovani under 17, con tre incontri in programma che hanno determinato le squadre finaliste. Le squadre partecipanti sono state formate attraverso selezioni e provini, con alcune compagini composte da atleti provenienti da diversi background e con esperienze pregresse nel settore. La giornata ha visto confronti tra gruppi di giovani sportivi, in attesa della fase conclusiva del torneo.

Ci sono squadre che nascono dai provini e dagli ingaggi, da schede tecniche e database di talenti. E poi ci sono squadre che nascono da qualcos’altro: da un banco di scuola, da un corridoio tra un’interrogazione e la ricreazione, da una chiacchiera tra compagni di classe che si sono detti “e se ci provassi anch’io?”. È da questo impasto di entusiasmo scolastico e curiosità sportiva che nasce la squadra dei Duchi Under 17 Flag delle Txt Aquile Ferrara — e questo fine settimana, tra Vicenza e tre avversari da battere, questi ragazzi scrivono il loro secondo capitolo serio. In una squadra giovane, i talenti si riconoscono subito. Il nome che gira con un sorriso già agli allenamenti è quello di Aaron Banzi, QB mancino, classe 2010, proveniente dal tennis — e non a livelli amatoriali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Flag Football. The Dukes' Under-17 team will play in Vicenza. Three matches for the grand finale.Ci sono squadre che nascono dai provini e dagli ingaggi, da schede tecniche e database di talenti. E poi ci sono squadre che nascono da qualcos’altro: da un banco di scuola, da un corridoio tra ... sport.quotidiano.net

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