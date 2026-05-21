Scherma 48 azzurri in pedana per il gran finale della Coppa del Mondo
In vista del grande finale della Coppa del Mondo di scherma, 48 atleti italiani sono stati convocati per le competizioni. La competizione si svolgerà a Berna, dove si disputeranno sia le gare individuali che a squadre. Tra i temi di interesse ci sono le possibilità di scalare posizioni nel ranking mondiale da parte di alcune atlete, e le qualificazioni necessarie per la partecipazione del team maschile. La manifestazione si presenta come un momento cruciale per gli schermidori azzurri in vista delle prossime sfide internazionali.
? Domande chiave Come farà Alberta Santuccio a scalare la vetta del ranking mondiale?. Chi dovrà superare le qualificazioni per sostenere il team maschile a Berna?. Quale strategia userà la sciabola azzurra per invertire il trend negativo?. Come influirà il rientro di Davide Di Veroli sulla prova a squadre?.? In Breve Programma prevede qualificazioni venerdì, prove individuali sabato e sfide a squadre domenica.. Spadiste Santuccio, Rizzi, Fiamingo e Caforio competono a Saint Maur per il podio.. Galassi e Mencarelli affrontano la tappa di Berna insieme al rientrante Di Veroli.. Curatoli, Torre, Neri e Reale disputano la sciabola a Il Cairo.. Quarantaotto atleti della scherma azzurra scenderanno in pedana tra Berna, Saint Maur, Il Cairo e Lima per l’ultimo capitolo della stagione di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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