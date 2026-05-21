In vista del grande finale della Coppa del Mondo di scherma, 48 atleti italiani sono stati convocati per le competizioni. La competizione si svolgerà a Berna, dove si disputeranno sia le gare individuali che a squadre. Tra i temi di interesse ci sono le possibilità di scalare posizioni nel ranking mondiale da parte di alcune atlete, e le qualificazioni necessarie per la partecipazione del team maschile. La manifestazione si presenta come un momento cruciale per gli schermidori azzurri in vista delle prossime sfide internazionali.

? Domande chiave Come farà Alberta Santuccio a scalare la vetta del ranking mondiale?. Chi dovrà superare le qualificazioni per sostenere il team maschile a Berna?. Quale strategia userà la sciabola azzurra per invertire il trend negativo?. Come influirà il rientro di Davide Di Veroli sulla prova a squadre?.? In Breve Programma prevede qualificazioni venerdì, prove individuali sabato e sfide a squadre domenica.. Spadiste Santuccio, Rizzi, Fiamingo e Caforio competono a Saint Maur per il podio.. Galassi e Mencarelli affrontano la tappa di Berna insieme al rientrante Di Veroli.. Curatoli, Torre, Neri e Reale disputano la sciabola a Il Cairo.. Quarantaotto atleti della scherma azzurra scenderanno in pedana tra Berna, Saint Maur, Il Cairo e Lima per l’ultimo capitolo della stagione di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scherma, 48 azzurri in pedana per il gran finale della Coppa del Mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Scherma paralimpica, Coppa del Mondo a Budapest: dodici azzurri in pedanaLa Coppa del Mondo di scherma paralimpica fa tappa a Budapest, dove da giovedì 19 a domenica 22 marzo la Nazionale italiana sarà impegnata con dodici...

Coppa del Mondo di Scherma, l’Italia in pedana con 48 atleti: Istanbul e Incheon le tappe in programmaIl fioretto a Istanbul e la sciabola a Incheon saranno le due armi protagoniste del prossimo weekend internazionale con 48 atleti italiani...

Ultimo fine settimana di Coppa del Mondo per le Nazionali di spada e sciabola: pronti 48 azzurri. Leggi qui shorturl.at/7mQli @Federscherma x.com

Scherma, ultimo weekend di Coppa del Mondo: 48 azzurri tra spada e sciabolaUltimo fine settimana di Coppa del Mondo per la scherma italiana, con 48 azzurri pronti a salire in pedana tra venerdì 22 e domenica 24 maggio. Protagoniste sar ... sportface.it

Scherma, ultimo weekend di Coppa del Mondo: 48 azzurri in gara tra spada e sciabolaDa venerdì 22 a domenica 24 maggio gli ultimi appuntamenti stagionali di Coppa del Mondo prima degli Europei e dei Mondiali. Italia impegnata tra Saint Maur, Be ... sportface.it