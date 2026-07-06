Inghilterra-Messico in diretta | squadre confermate della Coppa del Mondo 2026 e formazioni complete canale TV streaming online e statistiche

Da justcalcio.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le formazioni di Inghilterra e Messico sono state ufficializzate per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026, in programma a Città del Messico domenica. Le squadre hanno annunciato le formazioni complete, con le rispettive linee titolari confermate. La partita sarà trasmessa in diretta TV e disponibile in streaming online, mentre le statistiche aggiornate sono già accessibili online.

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2026-07-06 00:41:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Inghilterra e Messico hanno nominato le squadre titolari per l’incontro degli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026 a Città del Messico domenica. I Tre Leoni hanno eliminato in rimonta la Repubblica Democratica del Congo per 2-1 grazie ai gol di Harry Kane negli ottavi di finale, dopo aver sconfitto la Croazia 4-2 e Panama 2-0 prima dello 0-0 contro il Ghana nel Gruppo L. L’El Tri punta a rimanere perfetto dopo aver mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle prime quattro partite, battendo Sud Africa, Corea del Sud e Repubblica Ceca durante la fase a gironi e l’Ecuador nelle sedicesime. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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