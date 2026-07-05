Coppa del Mondo 2026 in diretta | Paraguay vs Francia confermate squadre e formazioni complete mentre Kone sostituisce Tchouameni canale TV live streaming online e statistiche

Per l'incontro degli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026 a Filadelfia, sono state confermate le formazioni di Paraguay e Francia. La squadra francese ha inserito Kone al posto di Tchouameni. La partita sarà trasmessa sui canali televisivi e disponibile in live streaming online. Sono state pubblicate anche le statistiche relative alle due squadre e le formazioni complete dei rispettivi schieramenti.

2026-07-04 23:02:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Paraguay e Francia hanno nominato le squadre titolari per l’incontro di sabato degli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026 a Filadelfia. La squadra di Didier Deschamps ha vinto tutte e quattro le partite della fase finale, battendo il Senegal 3-1, l’Iraq 3-0 e la Norvegia 4-1 durante la fase a gironi prima di superare la Svezia 3-0 negli ottavi di finale. La Albirroja ha registrato una grande sorpresa battendo la Germania ai rigori dopo un pareggio per 1-1 nei sedicesimi, dopo aver conquistato quattro punti per finire come una delle migliori squadre terze nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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