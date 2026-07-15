Durante un controllo straordinario nel territorio, sono state identificate oltre 300 persone e controllati 250 veicoli. Due uomini sono stati segnalati all’autorità giudiziaria, mentre uno è stato fermato con una mazza. L’operazione è stata condotta dai carabinieri per garantire la sicurezza locale. L’intervento si è svolto nella serata di ieri, con l’obiettivo di aumentare la presenza delle forze dell’ordine nella zona.

Imola, 15 luglio 2026 – Più di trecento persone identificate, 250 veicoli controllati e due uomini segnalati all’autorità giudiziaria. Sono il bilancio del servizio di controllo straordinario del territorio messo in campo l’altra sera dai carabinieri della compagnia di Imola, per rispondere all’esigenza di sicurezza della città e del circondario. L’attività, che ha impegnati assieme ai militari del territorio anche i colleghi delle unità Cio (compagnia di intervento operativo) del comando provinciale, si è concretizzata in diversi posti di blocco allestiti in strade ‘strategiche’ e in servizi appiedati di identificazione in centro. In particolare, lo scopo del servizio era anche vigilare sulle condotte corrette alla guida, in un’ottica di deterrenza e di prevenzione delle cosiddette ‘stragi del sabato sera’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli ad alto impatto: 300 persone identificate. Uno fermato con una mazza

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Operazione Alto Impatto al Parco Verde, perquisizione e controlli a Caivano

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