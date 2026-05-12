A Terni, durante un'operazione di polizia di alto impatto, è stato arrestato un uomo e sono state identificate 138 persone. Tra i soggetti controllati, tre cittadini sono stati individuati all’interno di un edificio gestito dall’ATER. La polizia ha spiegato che non è stato possibile procedere subito con l'espulsione dei fermati, perché sono ancora in fase di verifica delle loro posizioni e delle eventuali pratiche giudiziarie in corso.

? Domande chiave Chi sono i tre cittadini identificati nell'edificio ATER?. Perché non è stata possibile l'espulsione immediata dei soggetti fermati?. Dove si sono concentrati i controlli per colpire il degrado urbano?. Quali reati hanno portato all'arresto dell'uomo di sessantadue anni?.? In Breve Controllati 87 veicoli tra via del Cormorano, via Gabelletta e via delle Pleiadi.. Tre egiziani con precedenti penali identificati nell'edificio ATER di Terni.. Un egiziano senza permesso di soggiorno e un albanese individuati durante i controlli.. Operazione interforze coordinata dal Questore Michele Abenante in diverse zone periferiche.. A Terni, l’operazione interforze Alto Impatto ha portato all’arresto di un sessantaduenne e all’identificazione di 138 persone tra Borgo Rivo, Campomaggiore, Sabbione e il quartiere di San Valentino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, blitz Alto Impatto: un arresto e 138 persone identificate

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