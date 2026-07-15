È stato firmato a Palazzo Vidoni il nuovo contratto del comparto sicurezza e difesa per il triennio 2025-2027. L’accordo prevede aumenti salariali di almeno 100 euro netti al mese per i lavoratori coinvolti. La firma coinvolge le rappresentanze sindacali e le istituzioni competenti. Il rinnovo riguarda le retribuzioni e le condizioni di lavoro del personale del settore. I dettagli sull’accordo sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori precisazioni.

È stato firmato a Palazzo Vidoni il nuovo accordo sindacale per ilrinnovo del contratto Comparto Sicurezza e Difesa relativo al triennio 2025-2027. L’intesa interessa circa430mila dipendenti non dirigentitra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e personale delle Forze armate, compresi Esercito, Marina Militare, Guardia Costiera e Aeronautica. Il rinnovo prevede, a partire dall’1 gennaio 2027, un aumento dialmeno 100 euro netti mensiliper il personale con la qualifica iniziale, con incrementi progressivamente più elevati per le qualifiche superiori. Secondo quanto previsto dall’accordo,il personale riceverà anche gli arretrati maturati,mentre gli incrementi economici saranno applicati non appena sarà completato l’iter di recepimento del contratto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Contratto Comparto difesa e sicurezza rinnovato: aumenti da almeno 100 euro netti al mese

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Pubblichiamo gli Accordi relativi al rinnovo del contratto del Comparto Sicurezza-Difesa triennio 2025-2027 x.com

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