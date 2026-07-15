A Trezzo, è stato installato un contenitore per la raccolta di smartphone usati. Questa iniziativa mira a ridurre l’abbandono di dispositivi elettronici e favorire il riciclo. Il contenitore è collocato in un punto pubblico, accessibile ai cittadini, e rappresenta un nuovo passo per promuovere pratiche di economia circolare. L’azienda incaricata si occupa di smaltire e recuperare i materiali dai dispositivi raccolti.

Un nuovo passo avanti nella lotta all’ abbandono dei rifiuti e a favore dell’ economia circolare, a Trezzo. Cem, l’azienda che smaltisce la pattumiera e si occupa della raccolta differenziata sul territorio, ha installato un secondo contenitore per la raccolta di piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche allo Sportello Spazio Più, il super ufficio municipale che si occupa di tutte le pratiche del servizio in via Falcone e Borsellino. L’iniziativa, che bissa il punto di raccolta già attivo all’Istituto Nizzola, rientra nella campagna " Accendi la risorsa, spegni il rifiuto ", che vede Trezzo tra i cinque comuni pilota. Nel contenitore si potranno lasciare dispositivi inferiori a 25 centimetri: smartphone, caricabatterie, mouse, cuffie e telecomandi, evitando che finiscano nell’indifferenziata o nell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Contenitore per riciclare smartphone

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