Un'indagine ha portato alla luce un sistema di rotte tra Dubai e Tenerife utilizzate da un clan criminale per il riciclaggio di denaro. Secondo le verifiche, i membri del gruppo sfruttavano il negozio Jolly Market come punto di transito per i capitali illeciti. È stato inoltre identificato un esponente di un altro clan coinvolto nella gestione e nel trasferimento dei fondi illeciti.

? Cosa scoprirai Come facevano i clan a usare Jolly Market per spostare i capitali?. Chi era l'esponente dei Polverino coinvolto nella gestione dei fondi?. Dove finivano esattamente i proventi dei Casalesi tra Dubai e Tenerife?. Quali sono le nuove strategie usate per nascondere i soldi illegali?.? In Breve Collaborazione operativa tra clan Zagaria-Capaldo e un esponente del gruppo Polverino.. Utilizzo di piattaforme digitali Jolly Market per il trasferimento dei capitali.. Strategia di occultamento fondi tramite rotte finanziarie verso Dubai e Tenerife.. Indagini mirate a ricostruire i flussi economici verso i mercati esteri.. Il clan Zagaria-Capaldo ha gestito flussi finanziari internazionali tra Dubai e Tenerife attraverso un sistema di autoriciclaggio che coinvolgeva Jolly Market e un esponente del gruppo Polverino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clan Zagaria-Capaldo: rotte tra Dubai e Tenerife per riciclare fondi

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