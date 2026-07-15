Antonio Conte ha commentato il lavoro con Alisson Santos, spiegando che gli ha insegnato a leggere il gioco in modo diverso rispetto ai moduli tradizionali. L’ex allenatore del Napoli ha detto che le tattiche classiche sono obsolete e che la difesa moderna si basa su principi differenti. Non aveva mai parlato pubblicamente di questo aspetto prima. La sua analisi si concentra sulle nuove metodologie di gioco e sulla formazione dei portieri.

Antonio Conte torna a parlare, demolisce la teoria tattica tradizionale e rivela come ha insegnato ad Alisson a leggere il gioco. L’ex allenatore del Napoli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, spiega che i moduli sono obsoleti e che la difesa moderna funziona con principi completamente diversi. Conte e Alisson: la frase che cambia tutto. Conte ha svelato il suo mantra tattico per l’esterno del Napoli, con dei consigli che hanno svoltato la stagione del brasiliano: “Gli dicevo sempre < >. In attacco possiamo giocare 3-2-5 e decidere se tra i tre dietro c’è un terzino oltre ai due centrali o magari c’è il play che si abbassa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte torna a parlare: il retrosena su Alisson Santos mai raccontato prima

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