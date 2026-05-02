Il Napoli si prepara per la partita contro il Como con Alisson Santos ancora titolare in campo. La formazione partenopea sta adottando un assetto che si sta consolidando nel corso delle ultime partite. La squadra di Conte sembra aver definito con chiarezza la propria disposizione in campo, puntando sulla continuità delle scelte attuate nelle ultime uscite. La sfida si avvicina e il club tiene alta l’attenzione sulla composizione della formazione.

Il Napoli va verso la trasferta di Como con un assetto ormai sempre più riconoscibile. Antonio Conte sembra intenzionato a dare continuità al 3-4-2-1 offensivo che ha prodotto segnali importanti nelle ultime uscite. E tra le conferme più rilevanti c’è quella di Alisson Santos, che si è ritagliato un ruolo sempre più centrale nella fase decisiva della stagione. La sfida del Sinigaglia, in programma domani alle 18, può pesare moltissimo nella corsa Champions. Gli azzurri si presentano all’appuntamento con la possibilità di avvicinarsi in modo decisivo alla qualificazione matematica. Di fronte, però, ci sarà un Como in salute, squadra da non sottovalutare e capace di costruirsi una reputazione scomoda in questo finale di campionato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Alisson Santos titolare anche a Como nel Napoli di Conte

È il Nuovo LAVEZZIAlisson Santos TITOLARE: Ecco come cambierà il Napoli

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