Alisson Santos, che si è distinto anche questa sera al Maradona nonostante la sconfitta del Napoli contro il Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel post partita. Ha affermato di imparare molto dal tecnico e di sentire di fare progressi con il suo metodo di lavoro. La sua presenza in campo e le parole rivelano l'importanza del rapporto con l'allenatore per il giocatore.

Alisson Santos, grande protagonista anche questa sera al Maradona, nonostante la sconfitta del Napoli contro il Bolgona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel post partita Alisson Santos: “Mi piace lavorare con Conte”. “Sono molto triste perché abbiamo perso, ho un sentimento non buono. Lavoreremo in settimana per dare una risposta nella prossima partita. Mi piace il lavoro con Conte, ogni volta è uno step in più. Tutta la settimana mi parla e mi aiuta, sto imparando molto da lui e sono molto contento di lavorare con lui. Spero di continuare così”. Ci spieghi la tua esultanza? “Ne ho una nuova, ma ora forse non è il momento. È una cosa mia, spero di segnare ancora per riproporla”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alisson Santos: “Sto imparando molto da Conte, ogni volta uno step in più”

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ALISSON SANTOS nel NAPOLI DI CONTE: Ecco Dove Giocherà Davvero

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