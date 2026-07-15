L'allenatore ha dichiarato che per vincere è fondamentale saper eseguire il blocco basso, senza possibilità di discussioni. Ha citato un esempio riguardante Haaland, che avrebbe detto ai compagni di mantenere una posizione bassa e attendere. Queste affermazioni sono state rilasciate in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Conte e il blocco basso: “Haaland diceva ai compagni di stare bassi e aspettare”. Antonio Conte parla di calcio e lo fa con la Gazzetta dello Sport, ed è sempre un piacere ascoltarlo o leggerlo (in questo caso leggerlo): La Gazzetta lo intervista con G. B. Olivero che gli dice: è stato il Mondiale del blocco basso. Lo ha adottato anche la Spagna ieri sera che ha alternato linea altissima per il fuorigioco a blocco basso con una difeso feroce con tutti i calciatori. La sua risposta: “No, non sono stato sorpreso. E sono contento di averla vista perché ogni squadra, per esprimersi al massimo, deve aver chiaro il proprio potenziale e capire come farlo emergere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Se vuoi vincere, devi saper fare il blocco basso, non c’è proprio discussione”

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