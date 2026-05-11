Conte dopo Napoli Bologna | Se non puoi vincere non devi perdere Ora prendiamoci la Champions

Dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna, il tecnico del Napoli ha commentato dicendo che se non si riesce a vincere, non bisogna perdere. Ha anche aggiunto che ora bisogna concentrarsi sulla qualificazione in Champions League. Le sue dichiarazioni sono arrivate subito dopo la partita e sono state riportate dai media sportivi. La squadra si prepara ora alle prossime gare con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica.

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