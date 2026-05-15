Napoli Comicon 2026 – Intervista a Simone Pace Se devi fare un fumetto devi esser curioso

Durante il Napoli Comicon 2026, è stata pubblicata un’intervista a Simone Pace, in cui si è parlato della sua esperienza nel mondo del fumetto e della creatività. Pace ha evidenziato l’importanza della curiosità come elemento fondamentale per chi lavora nel settore, sottolineando come questa caratteristica possa portare alla realizzazione di storie originali. Si è discusso anche del genere weird western, poco presente nel mercato, ma che con un autore ispirato può affrontare temi di grande impatto e attualità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui