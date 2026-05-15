Napoli Comicon 2026 – Intervista a Simone Pace Se devi fare un fumetto devi esser curioso
Durante il Napoli Comicon 2026, è stata pubblicata un’intervista a Simone Pace, in cui si è parlato della sua esperienza nel mondo del fumetto e della creatività. Pace ha evidenziato l’importanza della curiosità come elemento fondamentale per chi lavora nel settore, sottolineando come questa caratteristica possa portare alla realizzazione di storie originali. Si è discusso anche del genere weird western, poco presente nel mercato, ma che con un autore ispirato può affrontare temi di grande impatto e attualità.
Il weird western non ha particolare spazio all’interno del fumetto, eppure in mano a un autore ispirato può rivelarsi un perfetto strumento per raccontare temi quotidiani e di grande impatto. Lezione che Simone Pace ha appreso con grande passione, dando al suo percorso artistico una varietà di ambientazioni che gli hanno consentito di affrontare tematiche di spessore. Una cifra stilistica che ritorno anche nel suo ultimo lavoro, Belmiele. Presentato al Napoli Comicon 2026 da Edizioni Bd, Belmiele è stata l’occasione per scoprire dalla voce di Simone Pace quali siano le leve emotive della sua narrazione. Seguendo il suo percorso narrativo, che passa da Cuore e Fiaba di Cenere, si riconosce l’attenzione con cui Simone concepisce i suoi mondi, rendendoli spazi vitali in cui i suoi personaggi si muovono con appassionante vivacità. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Comicon Napoli 2026: Intervista a Simone Di Meo
Sullo stesso argomento
Maignan: «Allegri un top! Devi avere una mentalità cattiva per fare il portiere. Devi venire qui per capire cosa significhi davvero indossare questa maglia»Mercato Inter, una big di Premier piomba su Pio Esposito: assalto concreto, maxi offerta in arrivo e i nerazzurri… Calciomercato Lazio: il futuro di...
Potenza-Benevento, De Giorgio: “Se crei 3-4 occasioni un gol lo devi fare”C’è l’ottima prestazione a confortare mister De Giorgio al netto del rammarico per aver perso una gara soprattutto grazie alla bravura di un...
Of Monsters and Comics: intervista a James Stokoe https://www.lospaziobianco.it/of-monsters-and-comics-intervista-a-james-stokoe/?fsp_sid=25258 Durante il Napoli COMICON 2026 abbiamo intervistato James Stokoe, ospite di Saldapress, editore italiano d facebook
Essere liberi è un dovere di chi fa arte. Io mi sento pienamente libero, anche dall’autocensura. Dalla pignoleria, quella no. Caparezza ritira al Comicon Napoli 2026 il disco di platino vinto per l’album Orbit Orbit, opera che segna il suo debutto come autore d x.com
Of Monsters and Comics: intervista a James StokoeDurante il Napoli COMICON 2026 abbiamo intervistato James Stokoe, ospite di Saldapress, editore italiano di molte sue opere come Godzilla: The Half-Century War e Aliens: Dead Orbit. Negli ultimi q ... lospaziobianco.it
Intervista Kirsty Rider e Jane Perry – Napoli Comicon 2026A Napoli Comicon 2026 ho avuto il privilegio di scambiare quattro chiacchiere con Jane Perry (Returnal) e Kirsty Rider (Clair Obscur Expedition 33). gamesource.it