Consiglio dei ministri | Stazi indicato come presidente Consob Le altre nomine

Notizia in breve

Il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina di Guido Stazi come nuovo presidente della Consob. Oltre a questa scelta, sono state definite altre nomine, come indicato in una nota ufficiale. La nomina di Stazi avverrà secondo le procedure previste, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui criteri di selezione. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo ad eventuali altri incarichi o modifiche di ruoli.