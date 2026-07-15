Consiglio dei ministri | Stazi indicato come presidente Consob Le altre nomine
Il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina di Guido Stazi come nuovo presidente della Consob. Oltre a questa scelta, sono state definite altre nomine, come indicato in una nota ufficiale. La nomina di Stazi avverrà secondo le procedure previste, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui criteri di selezione. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo ad eventuali altri incarichi o modifiche di ruoli.
Oltre all'avvio della procedura per la nomina di Guido Stazi a presidente della Consob, il Consiglio dei ministri - come si legge nella nota di Palazzo Chigi - ha deliberato, su proposta del ministro della difesa Guido Crosetto, la promozione dell'ammiraglio ispettore Cristiano Nervi al grado di ammiraglio ispettore capo, con decorrenza 1 gennaio 2026, e la promozione del generale di divisione Stefano Spagnol al grado di generale di corpo d'armata, con decorrenza 1 luglio 2026 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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