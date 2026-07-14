Stazi è il nuovo presidente Consob

Da laverita.info 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina di un esperto di antitrust come nuovo presidente dell’autorità di vigilanza sui mercati finanziari. La decisione è stata presa con il sostegno di Forza Italia, che ha promosso questa scelta. Il ministro degli Affari europei ha definito la nomina come una scelta tecnica di alto livello. La nomina sarà ora sottoposta alle procedure di conferma ufficiale.

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Il cdm dà il via libera alla nomina dell’esperto di antitrust alla guida dell’authority della Borsa. Decisiva la spinta di Forza Italia. Tajani: «Scelta tecnica di alto profilo». Dopo 127 giorni di vacanza al vertice, il governo ha scelto Guido Stazi per la presidenza della Consob, nomina gradita e spinta da Forza Italia. Il Consiglio dei ministri ha dato ieri il via libera alla designazione del romano, classe 1957, attuale segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La decisione chiude i veti incrociati nella maggioranza, aperti il 9 marzo dopo la scadenza del mandato settennale di Paolo Savona. In questi mesi... 🔗 Leggi su Laverita.info

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